女星賈永婕及其親弟突爆出遭74歲失智母親指恐不孝，她勇敢出面兩度發聲明，懷疑母親是受到舅舅、舅媽引導才說出這些話，並控告舅舅詐騙母親2700萬壽險解約金，暗酸他才是大逆不道，該新聞讓她的好友郁方頗有感觸，今天不惜發文揭家醜血淚，表示母親也曾被二舅、三舅騙取房產「貪心就起了壞心腸」，力挺賈永婕。

郁方聽聞賈永婕的新聞事件後，有感而發於今天(7/17)在臉書發文，透露自家也發生類似情事，她表示母親有3個兄弟，大舅個性魯直，雖學歷不高但待人溫暖，而二舅及三舅雖是高知識份子，但心地卻不純正，郁方的母親因糖尿病洗腎多年，在最後的日子裡，頭腦已經混沌不清，「二舅和三舅不斷慫恿我母親將房子過戶給外婆，我母親也真的一時頭昏就過戶了，有一天突然驚醒，趕快跟我姐姐說這件事，要我姐姐去把房子拿回來」。

結果外婆不肯，大舅跟大舅媽還出面相勸，最後是郁方姊妹支付了2百萬給外婆，才終於拿回房子，郁方表示，外婆當時已超過80歲，身體狀況不佳，「但是她有兩個女兒三個兒子，外婆長期住在我家，都是我母親在陪伴她」，一來郁方家的家境也不太好，而媽媽他們5個兄弟姊妺都正闖蕩事業，不解為何外婆會需要他們家這個小房子？「因為舅舅們不想奉養外婆，而外婆如果過世，繼承者就是他們兄弟」。

果然最終郁方姊妹給外婆的2百萬，最後分給了外婆的5個小孩，又為何旁系的舅舅會覺得自己姊姊也就是郁方母親的財產會是他們的？有幾個重要原因，首先兩個舅舅都是失業或退休人士，沒有收入，「又因為他們是同姓的人，身為一個舅舅，一定覺得自己是姐姐妹妹的娘家，所以姐姐妹妹的財產是他們的，當然！這在法律上是不被認可的」。

郁方吐露，這起家醜就肇因於「貪心起了壞心腸」，所幸老天有眼，「這年頭都是現世報居多，後來這兩位長輩也沒什麼好下場」，雖然大舅常被兩個弟弟欺負，但人家家庭溫暖、子孫滿堂，「人生，求什麼呢？」，郁方也嘆長輩沒資格情緒勒索晚輩，「必要的時候切斷這個情緒勒索也是自保的方法」。