南投縣草屯鎮康建生技公司遭血洗，李鴻淵揹2槍闖入造成4死1重傷慘劇，前日死者賴鋕卿家屬到現場招魂，其子女連擲15筊才擲出允筊，知名民俗專家廖大乙表示，台灣的槍聲已經比鞭炮聲多，連擲15筊代表他有冤屈，也是想警惕台灣治安已亮起紅燈。

廖大乙表示，以宗教的角度來看，賴鋕卿3年前才返回南投務農，原本以為可以在山上頤養天年，種種菜，過上逍遙的退休生活，而且他與過去李鴻淵並無糾葛，沒想到竟然成為槍下亡魂，連擲15筊才願意給出聖筊，除了代表其冤屈很深，更是希望給台灣人警惕。

廖說，以他觀察李鴻淵應該只是想殺賴敏男，他在資材室等待時撥電話給賴敏男，但賴敏男並未赴約，可能因此惹怒李鴻淵，憤而槍殺所有無辜的陪葬者，但賴敏男平常有做善事，一共閃過兩個劫難，包括他沒有從辦公室走資材室，槍傷也沒有取他性命，算是平常有在做善事，累積福氣。

廖強調，在康建案後，這兩天包括台南廟會的停車衝突傳槍響、國道10號因為超車不當也傳槍響，顯見台灣的治安問題、槍枝問題已經亮起紅燈，換作是他，他也會不給聖筊，希望能夠給台灣人警惕與警示，台灣的治安問題已經面臨很大危機。