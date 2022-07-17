隨著社群平台的興起，越來越多的正妹靠著亮麗外表與火辣身材在網路上爆紅。日前便有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中上傳一段正妹女技師正在修理汽車的短片，火辣的穿搭立即吸引大批網友目光，也令大眾看了鼻血狂流。

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」中，曬出一段正妹女技師修車的影片，並PO文表示「車一天壞好幾次不是沒原因的」，而影片中只見一名皮膚白皙的正妹，頭戴棒球帽並身穿吊帶長褲，翻起汽車引擎蓋埋頭修理內部零件。而過程中她的肩帶不斷滑落，牛仔吊帶褲裡還疑似什麼都沒穿，使飽滿美胸及火辣身材若隱若現，網友看了直噴鼻血，紛紛留言「重點是為什麼沒叫我去幫他忙」、「畫質太差 失敗」、「看了好幾次沒有破綻」、「這一看就不會修車，他只會修竿啊」、「工作人員衣服都不穿好，搞什麼！害我們只能一直看好幾個小時她拉衣服」、「不知道為什麼我讓我的車子保養一個月，也不覺得麻煩」、「車子一個月壞32天了」、「我不是在修車就是在修車的路上」。

甚至不少網友紛紛標註自己的好友表示「車子好像有問題需要修車了」、「我們是不是應該要去保養了」、「何時請這種」、「哥，你什麼時候要修車」、「別再問我為何一直去修車了」，吸引超過400多人留言轉發。