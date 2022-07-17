台灣球迷等候多時的BWF超級300系列台北羽球公開賽，將在周二（19日）於台北和平籃球館展開，這是這項羽球賽事因為新冠肺炎疫情停辦3年再度舉辦，女單戴資穎、男單周天成、男雙李洋／王齊麟等世界前十寶島好手獻技，而「麟洋」也再度推出聊天軟體LINE貼圖，讓球迷下載可愛的Q版畫像貼圖來表達心情，貼圖收益也會捐贈給公益團體。

去年在出發東京奧運前，李洋／王齊麟就與畫家41-design合作，在 LINE STORE上架了第一版「羽球黃金雙打-麟洋配（BADMINTON）」貼圖，以去年泰國三站賽事「麟洋配」以15連勝奪下三冠後就開始為這對黃金男雙設計一系列的貼圖，希望能讓更多國人認識台灣的體育選手，也為當時即將初登奧運賽場的麟洋配號召更多粉絲一起為他們加油。

今年，畫家41再度與「麟洋配」合作，設計了第二版貼圖，除了希望能趕在台北羽球公開賽前上架，再次號召粉絲們一起支持並為台灣選手加油外，也希望在東京奧運即將滿一周年的期間，大家能記得2021年7月31日「麟洋配」奧運奪金為台灣帶來的振奮與感動。

李洋表示：「LINE在很多國家已經成為大家日常生活最主要的聯繫方式，透過貼圖的使用，有時更能表現出當下的心情，有些貼圖也會讓人會心一笑。」王齊麟則說：「貼圖不但可愛，還能替代文字，對我這種懶得打字的人更加方便！而且能有自己專屬的貼圖讓大家使用，感覺也很特別。」

李洋／王齊麟7月初於馬來西亞確診新冠肺炎、缺席馬來西亞大師賽，隔離一周後飛往新加坡，但在病情尚未完全康復且隔離期間無法訓練的情況下，在新加坡公開賽僅止步於16強，昨天（16日）提前返台，準備即將登場的台北羽球公開賽，對於在自家主場出賽，「麟洋配」表示：「每次在自己的國家比賽感覺都很興奮，因為全場觀眾都是在為我們加油！也期待這次能有好表現，突破重圍，悍衛主場！」