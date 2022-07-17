一名人妻結婚3年多，老公幾乎都在自家開的火鍋店弄到凌晨3、4點才回家，某天半夜人妻去老公店裡查勤，發現老公關店後竟然跟會計在廚房激烈大戰，嚇到連照片都忘了拍就心碎跑回家，事後與老公攤牌對方卻不認，更令人妻氣結的是小三身材差、長得比她醜，憑什麼能搶走老公。

一名女網友日前在臉書《靠北老公2.0》表示，老公婚前創業開火鍋店與燒烤店，營業到晚上12點，兩人結婚3年多來，老公幾乎都凌晨3、4點回家，理由是下班肚子餓想吃宵夜才拖到這麼晚，但真相卻不是這樣。

原PO表示，某次她在閉店後好奇到店裡查看，親眼目睹老公與女會計在廚房激烈大戰，讓原PO不敢相信一個微肉的小妖精，就這樣搶走她老公，當下既驚嚇又傷心，忘了拍照錄影存證，回家後逼問老公但對方打死不承認，還酸原PO是做夢夢到的。

原PO哭訴，她婚後沒工作，整天在家追劇，偶爾逛街、去餐廳吃飯，不懂為什麼會有小三介入，「雖然身材不是很完美，164公分、75公斤，但憑什麼老公跟比我醜的女生做那種事情？到底是憑哪一點可以搶走老公？」

對此，網友看了都搖頭，紛紛留言：「妳是45按成75公斤嗎？不然人家微肉而已，是真的大勝啊」、「五花肉吃膩了，換吃三層肉」、「因為人家有工作，不像妳只會在家耍廢」、「去減肥，然後好好愛自己吧」，還有人表示「我168/55都覺得胖了，還天天健身運動練身材」。