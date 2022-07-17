桃園市長選戰越來越熱絡，尤其藍綠參選人張善政、林智堅隔空攻防戰，日前林稱張欠缺溝通協調特質，張17日反擊暗諷，自己從未質疑過鄭文燦市長帶跑行程，也沒說林沒有拓展行程能力。林對此說，「對於張先生這段期間以來一直都像教授、老師一樣指導，對的事情會虛心接受，選舉會按照自己的節奏與步驟。」

林智堅表示，勤跑基層一個多禮拜以來和鄭文燦市長一直在努力的工作，鄭市長不僅是市政做得好，在地方非常接地氣，每一個地方都能如數家珍各項建設，都能將所有人名字唸出來，這是長期耕耘，未來自己也會用勤跑基層方式讓更多桃園鄉親認識、支持他，對於張先生這段期間以來一直都像教授、老師一樣指導，對的事情會虛心接受，選舉則會按照自己的節奏與步驟前進。

而張善政也緊咬論文爭議不放，也說林不敢在神明面前發誓，林智堅回應，論文事情在第一時間做了澄清，部分已經進了司法程序，學術倫理2個學校都已發出聲明，學校學術倫理委員會在2個月後會有結論，希望大家給學校獨立公正空間，不要再透過外務壓力讓學校、學校老師不勝其擾。

對於張善政批選桃園市長不是在選偶像劇男主角，林智堅也再度強調，他是扎扎實實有政績的市長，8年來在新竹擔任市長，新竹改變與建設這是不容抹煞的，相信選民眼睛是雪亮的，選舉是拿政績與政見，不是噴口水也不是抹黑比賽。