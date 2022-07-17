台南市安平區漁光島15日連續傳出2件溺水案，台南市消防局救回1名玩衝浪板溺水的男子，另有1名落海的男大生卻就此失蹤，海巡隊連續搜救2天未果，17日上午7時許男大生的遺體在安平漁港紅燈塔外海遭釣客尋獲，海巡署人員帶回經家屬指認無誤，報請檢察官相驗查處。

漁光島是夏日戲水勝地，卻暗藏危險，經常發生溺水，15日連續發生2件溺水案，台南市消防局救難人員傍晚4時許救回1名玩衝浪板溺水的39歲施姓男子，不料傍晚6時許又傳出21歲的大一王姓男子與同學到漁光島戲水，遭浪衝走，第一時間有民眾下海搶救，因風浪太太放棄。

男大生落海地點在漁光島舊秋茂園海域，歸屬海巡署管轄，海巡人員派出救難人員與直升機搜尋，但因天色太暗未發現，持續搜救2天仍無果。

海巡人員從岸邊機車車牌查出王姓男大生身分，並通知家人。17日上午7時許傳來噩耗，男大生的遺體被釣客發現在安平漁港的紅燈塔外海漂浮，經通知岸巡隊打撈上岸，發現地距離溺水地點僅100公尺。海巡人員通知王男家屬到場，經過指認確定身分，全案報請檢察官相驗。