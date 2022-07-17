康建生技行刑式槍擊命案嫌犯李鴻淵，為了報復8年前舊案痛下殺手，落網與移送刑大時還冷笑高喊「深仇大恨、為了復仇」等，其囂張行徑令人髪指，不過日前移送南投地檢署複訊時，態度180度轉變，全程不發一語，原來是警務人員告訴他，「沒有悔意會被判死」，才讓他一改囂張跋扈的態度。

李鴻淵預謀仇殺8年前告他殺人未遂的原告和證人共7人，14日雙槍闖入賴敏男位在南投草屯的康建生技公司，以行刑式爆頭槍殺賴敏男的弟弟賴賴鋕卿、女兒賴彥予以及科長及會計等，共造成4死1傷慘劇，但根據警方掌握訊息，賴鋕卿與賴彥予並不在復仇名單內，算是陪葬的亡魂。

而李鴻淵落網後被送到南投縣刑大偵訊，面對警詢時，卻態度180度轉變，原來是原本李鴻淵殺紅眼，並沒有意識到事情嚴重性，直到送到警局冷靜下來後，警方告訴他這樣態度會被判死，法官也會看犯人犯後態度決定刑期，才讓李鴻淵態度轉變，甚至感到後悔。

目前檢警仍在調查李鴻淵的槍枝來源、真正的犯案動機，以及背後是否有藏鏡人操刀，接下來會持續蒐證調查，也給李鴻淵幾天時間冷靜，待他冷靜思考過後，看能否願意坦白從寬，將案情交代，最終面對司法的仲裁。