新北拆除大隊派員強制拆除屋中屋違建，並於6月30日拆除完畢，此圖為拆除後畫面。（新北市工務局提供）

新北市三芝區山上一棟農舍，屋主以合法掩護非法方式將原農舍擴大增建鐵皮屋，形成特殊的屋中屋態樣，被檢舉後新北市政府拆除大隊派員勘查確認屬違建，為了貫徹執法的決心，拆除大隊派員強制拆除屋中屋違建，並於6月30日拆除完畢。

拆除大隊表示，該址原有一棟領有使用執照合法農舍，屋主利用原有農舍結構向外擴建鐵皮屋違建，違建面積約240餘坪，屋主以為三芝偏遠山區可以神不知鬼不覺的加蓋違建，想不到還是被民眾檢舉。

新北拆除大隊考量鐵皮違建與原有農舍緊密結合，為避免拆除作業損壞原有農舍結構，故以破壞性較低但較費時的人工方式拆除，但因屋中屋違建非屬「新北市強制拆除違章建築物收費自治條例」規定的5大類20項違章建築場所，致無法向屋主收取拆除費用。

另外，拆除大隊日前也強制拆除土城永豐路一處鐵皮違建工廠，為新北土城警分局破獲不法民眾以工廠掩護作非法職業賭場，並提報市府公安會議決議強制拆除，該違建面積約100坪。

屋主雖然雇工自行拆除，但拆除進度緩慢疑似藉故拖延之嫌，因此拆除大隊直接進場在一天內即強制拆除完畢，後續並依法向屋主收取約5萬元拆除費用。

工務局強調，「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」自2020年發布迄今已收費超過300萬，後續將持續研議調整強制拆除收費項目，以維護公平正義並讓新北市成為安居樂業好所在。