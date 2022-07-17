國民黨桃園市長參選人張善政17日走遍大園區3個宮廟，與民眾握手寒暄，展現親和力。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政17日到大園區五福宮、菓林觀音佛祖廟及沙崙保安宮上香祈福參拜。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政17日走遍大園區3個宮廟參拜祈福，張善政直呼，近期每到宮廟參拜就覺得政治人物的誠信很重要，若不能秉持誠信的心為鄉親服務就不配當政治人物，更感謝對手民進黨桃園市長參選人林智堅為自己宣傳書籍，讓大家知道誰才是真正會做事的人。

張善政說，林智堅的論文還有些疑點需要再講清楚，留給民眾判斷。而民進黨很多人在神明面前講一套話，有人說這輩子不會重新選，但最後還是出來選，政治人物要有誠信，在神明面前要確保真的有這顆心，但有些政治人物在神明面前講的話，「對不起，我不敢相信」。

林智堅昨天也走訪竹圍漁港，而張善政下午也將到竹圍漁港拜訪，是否要從農會、漁會系統拓展票源？張善政回應，基層農會、漁會本就是該付出關愛的對象，他自己本身也是農會會員，近幾年都有在務農，拜會以外最重要的是有沒有共通的語言，他擁有多年的務農經驗，有關農損、去申請有機的認證等，這過程都是他跟農民對話很好的基礎，其他政治人物未必有。

林智堅見縫插針，指張善政請國民黨黨主席朱立倫出面調解與桃園市議長邱奕勝間的心結，抨擊張缺乏協調溝通能力。張善政說，各黨打選戰時黨內互相合作、搭配是很正常的事，像市長鄭文燦帶林智堅跑很多行程，他從沒質疑是林智堅自己沒開拓行程的能力，林智堅把黨內朋友互相合作看成誰幫忙就代表你缺乏他的能力，這邏輯很奇怪。

張善政表示，儘管對手把他打成高高在上的院長、認為他與民眾有距離感，「這是他們功課沒有做夠！」他指出，可以去諮詢台南鄉親，他在2016年曾與時任台南市長的賴清德並肩紓解台南的災情，這就是他沒有高高在上的證據。另外，近年他都在務農，從學生時代起在工地擔任實習工程師，和基層勞工打拚做好工程，這就是接地氣的表現。

林智堅反駁張善政說他是偶像劇男主角、強調自己是會做事的人。對此張善政說，他曾在2019年出過1本書，書名做《會做事的人》，書中內容講述他從學生時代到後來從政過程，林智堅說選市長要選會做事的人，感謝他幫忙宣傳這本書，讓大家知道誰才是真正會做事的人。