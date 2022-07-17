台南市長黃偉哲（右一）視察「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

為改善台南市國道8號與南133線平交路口交通問題，台南市政府向中央爭取路口立體化改善，成功獲中央通過辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」，正由交通部進行規畫作業，期以早日完工，讓當地交通順暢好行。

南市府獲中央通過辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」，總建設經費約22.05億元，由中央負擔19.4億元、南市府負擔2.65億元，希望解決國道8號與南133線平交路口造成主線車流延滯回堵及衍生交通意外事故等問題。

市長黃偉哲說，未來國道8號與南133線平交路口立體化通車後，將改善主線車流延滯而回堵問題，提升國道8號快速運輸服務效能，以利大台南生活圈開發與台南科學園區高科技產業發展，感謝中央的支持，南市府會配合地方自籌款，一起努力來解決壅塞的車流。

「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」目前由交通部高速公路局進行綜合規畫、環境差異分析、設計與施工等作業。

市府工務局表示，該案配合預計明年全線完工通車的「國道1號永康交流道聯絡道工程」，可望同時改善安南區至永康區交通壅塞問題，順應地方整體發展，大幅提升周遭地區生活品質與機能。