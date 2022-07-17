許多人都夢想靠著買彩券或刮刮樂一夜致富，變身富翁下輩子不愁吃穿。近日，南韓一名直播網紅賣花人（꽃팔이）就在直播途中幸運刮中20億韓元（約5000萬新台幣），被財神眷顧的她不僅興奮尖叫，最後更掩面爆哭直接關掉了直播，影片隨後在各大社群平台上瘋傳，超戲劇化的發展也掀起網友熱議。

根據韓媒報導，賣花人的正職工作是經營花店，同時也是名twitch直播主，在平台擁有1.2萬名粉絲追蹤，平時直播內容主要是分享經營花店的日常。賣花人在13日晚間直播時，和觀眾分享了自己買的刮刮樂並當場兌獎，沒想到居然當場刮出獎金20億韓元（台幣5000萬元）的大獎，喜從天降讓她不敢置信，回神後開始興奮尖叫，甚至掩面爆哭起來，不斷直呼：「我真的中了！天啊！你們快看！真的要瘋了！」最後她開心說：「我要回家了。」便為了收拾行李秒關直播，留下震驚的網友。而她激動的反應也透過直播片段在韓國社群網路瘋傳，引發熱烈討論。

南韓直播主賣花人（꽃팔이）日前直播時幸運刮中20億韓元。（約5000萬新台幣）

不少網友送上祝福，表示感覺她整個人都失控了，很難體會中大獎的心情。不過也有部分網友認為她表現得太高調，擔心她之後的安全，甚至建議她趕緊收起花店，怕得知她中獎後會有不肖人士前往。事實上，中獎當天賣花人就透露，3年來她每個月都會花50萬韓元（台幣1.25萬元）買刮刮樂，過去還曾經說過假如自己中獎，就要放棄原本的賣花生意。如今真的刮中了高額獎金，令她激動無比，喜悅之情衝破螢幕，目前為止她也沒再開過直播。