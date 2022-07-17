談蔣萬安競選團隊 高嘉瑜酸：不團結的國民黨

國民黨台北市長參選人蔣萬安尚未公布競選團隊總幹事，對此，民進黨立委高嘉瑜今（17日）表示，蔣萬安尋找總幹事的過程中相繼碰壁、接連被拒絕，代表國民黨內部對於提名蔣萬安還有不同的聲音，不團結的國民黨對上團結的民進黨還酸言酸語、指指點點，此外，也未提出像樣的政策或政見，只會拍帥帥的王子形象照、到公園去跳舞。

高嘉瑜表示，蔣萬安從5月25日被國民黨提名至今，競選團隊、競選總幹事是誰沒人知道，從媒體報導得知，蔣萬安尋找總幹事的過程中相繼碰壁、接連被拒絕，代表國民黨內部對於提名蔣萬安還有不同的聲音，不團結的國民黨對上團結的民進黨還酸言酸語、指指點點，令人無法苟同難以接受。

她說，蔣萬安至今都尚未提出像樣的政策或政見，在媒體上只看到蔣萬安找百萬級攝影師拍帥帥的王子形象照、到公園去跳舞，此外，蔣萬安之前所提中正紀念堂轉型的議題，要轉型為台灣建設紀念館被深藍反彈，隨後又改口稱是吃飽太閒的政治議題，如此自打臉的行為，真的有能力、有資格擔任台北市長候選人嗎？

再者，蔣萬安提出的老人年金也是老飯重炒，還有青銀共居的政策，也被北市府打臉說早就在做了，試問，蔣萬安到底提出什麼政見、政策，一個沒有政見卻只要靠外表參選的候選人，真的會是台北市民期待的候選人嗎？

高嘉瑜強調，台北市長選舉對於民進黨而言，只有團結才能勝選，從上到下團結一心、各盡其力，就像少林足球、各個身懷絕技，當需要時就會各就各位一起打贏選戰。