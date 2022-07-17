民進黨桃園市長林智堅16日晚上PO出一張跑行程時褲子破洞照片，引發網友討論，林今天一早對此笑說，這件事有點糗，原本以為支持者是要給予鼓勵，沒想到他卻是說「市長你的褲子破了」，所以臉書小編也PO出來當作一則趣聞。

林智堅說，昨天在中壢參加扶輪社的捐血亭的捐贈儀式，要離開的時候，發現有一位支持者很熱情，原本以為他是要給我甚麼鼓勵，不過他是來說「市長你的褲子破了」，因為行程非常緊湊，和文燦市長從早上8點跑完行程回到家大概11點，因為我們要緊特別請助理回家幫拿褲子，之後才在八德的那個行程換新褲子，本來想說應該不會被發現，不過網友還是太厲害PO在臉書，所以臉書的小編也就PO出來，做為一個趣聞。

而今天下午民進黨全代將會林智堅、沈慧虹離開市府後第一次的碰面，林對此表示，沈慧虹是一個非常專業也有經驗的市長參選人，過去8年市政的成績，創下的新竹經驗沈慧虹功不可沒，尤其是在交通專業的部分，這段期間他勤跑基層，每一天晚上都有慧虹開講，在地方上不論是支持度、看好度，都已經大幅提升，相信沈慧虹絕對是一個新竹市長最佳的人選。桃竹在過去他和文燦市長持續的推動科技廊帶，竹科在新竹、桃園有亞洲矽谷，相信在選舉過後他會順利的當選桃園市長，沈慧虹會成為新竹市長，會強化這個科技廊帶的連結，智慧連線，桃竹實現。