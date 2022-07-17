影》捷運偷拍清涼妹乳溝 噁男辯拍飛機 手機一開GG了

何姓男子本月11日下午3點多搭乘捷運文湖線，見一旁坐著的女子穿著清涼，竟從上往下拍攝胸部「事業線」，遭對面的一對情侶發現，列車進站後情侶通知站務人員，並告知當時滑手機的鍾女，何一度辯稱是「拍飛機」，但警方檢查何男手機，發現2張特寫，訊後依妨害秘密罪嫌送辦。

鍾姓女乘客搭乘文湖線從內湖站上車，坐在靠門邊，而45歲何姓上班族，從大直站上車後，在車廂內搜尋目標，並伺機站在側邊，當列車行經松山機場站時，拿起手機從上往下拍攝鍾女的胸部，鍾女因專注在手機螢幕並未發現。

反而是坐在對面的一對情侶，見何男手機背面的鏡頭對準女子胸部，下車時告訴鍾女，並合力將何男留在站內通知警方到場，他一度辯稱，列車經過松山機場，想要拍攝飛機時，不慎拍到鍾女的胸部，但民眾指證歷歷，且照片是胸部特寫，他百口莫辯，只能乖乖認罪。

捷運警察表示，常見偷拍手法多以搭乘電扶梯，利用上下角度落差、車廂內坐在椅子上或是廁所門縫隙，偷拍裙底、胸部或如廁影像，更提醒穿著短裙、短褲或性感衣著，應注意周遭有無可疑人士接近或偷拍，如遇異常可按下車廂內緊急對講機或是打110報案。