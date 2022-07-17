全案訊後依竊盜、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例案等罪嫌移送法辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市汐止區近幾個月發生連續竊盜案件，多位民眾車內物品遭竊，警方於本月13日鎖定犯案的54歲張姓男子動向後埋伏逮人，更在其車上起出槍彈及1公斤安非他命等毒品，全案訊後依竊盜、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例案等罪嫌移送法辦。

汐止分局表示，今年4月及6月分別接獲民眾林男、闕女及王男至派出所報案，表示車輛停放在汐止區仁愛路上的社區地下停車場時，遭破窗竊取物品，分別損失價值約新台幣600、11000、15000元。

警方循線比對、查訪周遭住戶，掌握張男涉有重嫌，經蒐集相關犯罪事證後，向地檢署及法院聲請拘票、搜索票。本月13日6時許，警方鎖定張嫌的自小客車停放在汐止區福安街57巷口，便部屬警力埋伏，也順利將人逮捕。

警方搜索張嫌的自小客車後，發現內部藏有海洛英5包（總毛重共4.34公克）、安非他命39包（總毛重1100.53公克）以及安非他命玻璃球吸食器1組，全數當場查扣。

除了毒品，警方還在車上起出改造子彈60顆、CO2直壓槍1把、CO2鋼瓶12支、鋼珠1袋，後續搜索張嫌住處，另外查扣安非他命殘渣袋2包、吸食器1組、卡西酮咖啡包殘渣袋1包，已開鋒武士刀2支。

警方表示，將持續追溯槍彈、毒品來源，訊後將張嫌依竊盜、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例案等罪嫌移送地檢署偵辦，再經法院裁定羈押。

警方在車上起出槍彈及1公斤安非他命等毒品。（警方提供／李奇叡新北傳真）

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