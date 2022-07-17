一大早酒吧前就有許多警察到場。（洪靖宜攝）

高雄新興區中正三路上一間酒吧一早警方獲報有糾紛，雖現場沒有人員受傷，並帶回4名男子釐清狀況，不過車來車往的中正路上一早路邊停放多輛警車，不免讓路過民眾多看幾眼。

新興分局中正三路派出所17日上午9時50分左右，警方獲報立刻到場處理，並在帶回4名男子回派出所釐清狀況。經了解，其中一名36歲的林姓男子是獨自到該間酒吧喝酒，酒過幾巡後，喝得醉茫茫的他開始逐桌找人想一起喝酒，但全都遭拒，後來亂到大家受不了，有人幫忙叫車想讓他回家，這讓林男相當不爽，認為他大家都看他「沒有」。

就有其他酒客準備要扶他上車時，林男不願上車，過程中大力一揮打到28歲的李姓男子，雙方一觸即發，就在路邊大打出手扭打，其餘酒客也立刻上前勸架，一旁民眾見狀報警，2人被帶回後不提告，但仍被依社維法送辦。

但一大早9點多，光天化日之下就在路邊發生肢體衝突，加上該酒吧前站滿處理員警，甚至連特勤中隊都前來支援，一度有多達7輛警車同時停放在車來車往的中正路邊，不免讓路過民眾好奇多看幾眼。

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