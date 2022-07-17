苗栗縣25歲黃姓男子去年酒駕載家境富裕的商姓女友，途中高速自撞路燈桿，車體斷成2截，商女拋飛車外當場死亡，黃男則重傷撿回一命。案經苗栗地院審理，認定黃男肇事前2月才因酒駕被判刑，卻仍再犯，依酒駕致人於死罪，處其4年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，黃姓男子2021年9月10日凌晨在苗栗縣苑裡鎮的友人住家中，飲用5、6罐啤酒，同日上午6時許酒駕載商姓女友，超速行經德行路與鄉道苗43線路口，撞上路燈燈桿，車體斷成2截，導致副駕駛座的商姓女友拋飛車外。

警消趕到現場時，商女傷勢嚴重，到院前死亡，黃男則是頭骨破裂、左部頭骨外露、左耳耳漏，送醫救回一名，警方經抽血檢測黃男，發現其酒測值高達1.0mg/L，明顯已經爛醉。

黃姓男子去年酒駕，於苗栗縣苑裡鎮苗43線道、德行路口自撞燈桿，轎車當場斷成2截，造成商姓女乘客拋飛車外死亡。（中時資料照）

警方當時調查，黃男是苗栗通霄人，3年前離家後就沒有跟家人聯絡，21歲商女是台中人，家境優渥，3年前未婚跟前男友產下1子，後來與黃男交往，但遭家人反對，拋下3歲兒子，讓外公、外婆照料，自己負氣離家出走，與黃男私奔同居，也斷絕跟家人的聯繫，如今卻因黃男酒駕喪命，家屬得知死訊後悲痛不已。案經商女父親提告，黃男遭苗栗地檢署起訴。

苗栗地院法官認為，黃男非初次酒駕，肇事前2月才因同理由遭法院判5月徒刑，仍於5年內再犯危險駕駛致人於死罪，顯見黃男嚴重缺乏道路交通法規意識，對公眾交通安全與用路人的生命、身體及財產產生高度危險性，並導致搭載的商女死亡，對其家屬造成難以抹滅的傷痛。

法官指出，考量商女的父親無調解意願，黃男迄今未獲得商父的諒解與和解等，依酒駕致人於死罪，處黃男4年6月徒刑。可上訴。

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