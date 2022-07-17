疫情指揮中心15日公布首例BA.5社區感染個案，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，失去嗅味覺不再是判斷有無感染新冠的指標症狀，以目前主流病毒株、Omicron亞型變異株BA.4和BA.5來說，首要症狀為喉嚨痛，其他則是疲勞、咳嗽、發燒、頭痛等，持續時間約7天。

吳昌騰昨（16）日於個人臉書粉專指出，新冠病毒變異到Omicron後，全球新冠肺炎疫情就掌握在Omicron家族手裡，尤其是Omicron亞型變異株BA.4和BA.5的傳染力更高、免疫逃脫特性更強，快速成為主流病毒株。

吳昌騰表示，根據美國疾病管制與預防中心最新數據表示，截至7月9日為止，美國有超過81.3%的確診者，染BA.4或BA.5，其中感染BA.5的佔比是65%，再前一周，染BA.4和BA.5的佔比為70%。另外，韓國也受到BA.4、BA.5影響，15日新增4萬1310例本土病例，創下2個多月來新高。

吳昌騰引述英國一項研究指出，失去嗅味覺不再是新冠肺炎指標性症狀，這波BA.4、BA.5疫情中，首要症狀為喉嚨痛，其他在臨床上常見症狀為疲勞、咳嗽、發燒、頭痛等，且比例均有提高，持續時間為7天。

據英國佐伊新冠肺炎病徵研究（Zoe Covid Symptom study）指出，1萬7500名確診者中，有高達58%的染疫者有喉嚨痛症狀，其他依序為頭痛49%、咳嗽無痰40%、流鼻涕40%、咳嗽有痰37%、聲音沙啞35%、打噴嚏32%、疲勞27%、肌肉疼痛25%、頭暈18%。

美國免疫學家佛奇也示警，必須認真看待BA.5，它真的可以100%逃脫之前感染產生的抵抗力，與之前的變異株相比，BA.5有壓倒性的傳播優勢。

吳昌騰說，目前要認清的事實是打疫苗和自然感染後，所獲得的免疫力會隨著時間推移下降，突破性感染和再度感染的情況是會發生的，但接種疫苗所產生的免疫力，在面對BA.4、BA.5時，仍可預防重症、住院和死亡，呼籲大家盡快打疫苗。