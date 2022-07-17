苗栗議長鍾東錦批黨中央所謂的團結根本不公平。（李京昇攝）

苗栗議長鍾東錦今天上午在頭份舉辦頭份競選總部儀式。（李京昇攝）

苗栗議長鍾東錦等人高喊當選。（李京昇攝）

苗栗議長鍾東錦表態參選到底，他17日上午在頭份市舉辦頭份競選總部動土典禮，針對黨主席朱立倫喊話團結，鍾東錦表示，朱所謂的團結根本不公平，他仍會選到底，屆時若被開除黨籍會走法律途徑。

鍾東錦說，他已經準備2年多，如今跑遍18鄉鎮市，現在走到哪個角落，大家心聲他瞭若指掌，他也已經擬訂政策白皮書，近期會對外公佈，他不是為了當縣長而當縣長，而是為了苗栗鄉親打拼。

鍾東錦表示，誰當縣長其實都一樣，但當一個縣長不容易，縣長徐耀昌也傳授他不少秘訣，他對徐很感恩，若未來當選會延續徐耀昌的政策、一一實踐。

他強調，今天不是選到底，而是選到贏，他的一舉一動備受關注，也許有不妥當的地方，他也願意接受指教，如今黨中央接收到的訊息是他會退居議長全力輔選，但這不是他的作風，他既然已經準備好了，就會努力往前走。

對於朱立倫喊話回歸團結，鍾東錦回應，黨中央提名機制混亂，從沒有一套標準，對他而言所謂的團結根本不公平，黨是所有黨員的，不該是少數人來決定，現在已經沒有團結的團結的問題，若參選到底會被開除黨籍，他也強調先前說過會走法律途徑。

另外，前苗栗縣長劉政鴻接任黨部主委，鍾東錦表示，劉的資歷絕對沒有問題，他相信劉可以接下重任，他唯一在乎的是黨工的權益，只希望劉政鴻可以準時發薪水。

鍾東錦競選開工典禮，縣議員余文忠、楊文昌、徐功凡、黎煥強、溫宜靜、楊明燁、各界代表與支持者近百人到場聲援，眾人齊聲高喊鍾東錦當選。