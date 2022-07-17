高雄市長陳其邁近日公開行程滿檔，直搗眷村深藍鐵票倉，也勤跑宮廟，被視為拔樁、固樁。對此，國民黨對手柯志恩今（17）日透過臉書質疑，現任者以市政之名兼跑選舉見怪不怪，但若平常不經營關心，選舉才來踩點拔樁，這不該是父母官應有的表現吧？

柯志恩確診閉關後，選舉節奏被打亂不打緊，但對手陳其邁趁勢狂打市政牌外，也幾乎天天拜宮廟，昨天甚至到柯志恩日前拜過的大港埔壽鼓宮，主委還高喊「凍蒜」，雖然廟方事後解釋不分藍綠、來者歡迎，但仍被外界解讀陳其邁此舉拔樁意味濃厚。

柯志恩今在臉書PO文提到，近來記者常問她，如何回應陳其邁頻頻跑眷村以及宮廟，近日他又到鼓壽宮，是否拔樁又一樁？她也特地PO出染疫前，曾拜訪地方宮廟的照片。

她認為，如果衝著柯志恩參選而讓陳其邁增加更多市政行程，也能讓他行腳到藍營選區「拔樁」，這意味競爭有利於市民，也彰顯民主選舉的真諦——候選人要爭取最大多數的認同。

然而，柯志恩不禁令人納悶，難道身為市長的陳其邁過去都不到或很少到眷村關心嗎？還是眷村不在其市政治理範圍？所以他的出現是「異常」而非「日常」？平常不經營關心，選舉才來踩點拔樁，這不該是父母官應有的表現吧？

柯志恩認為，現任者挾其行政優勢，以市政之名兼跑選舉，在台灣見怪不怪，問題在於，是不是競爭對手帶來壓力，這位市長才開始勤跑，甚至積極想搶攻哪一票倉？如果市長現身讓人宛如看到「稀客」，她覺得這樣的市長才該檢討，是否之前都太輕鬆？還是在綠營鐵塊區就可以「涼涼做」了嗎？

此外，針對柯志恩臉書作放「基隆舊照」遭民進黨高市議員高閔琳抓包，揶揄「移花接木」、「竹篙湊菜刀」。柯志恩怒回，誰規定臉書照片不能放舊照片，更何況自己「隔離」不能外出，選一張和銀髮族聊天的舊照，有事嗎？不符合文意嗎？這位議員如真的在乎有無「造假」，還酸說，「應該去問她的同門師兄弟的論文有無『抄襲和剽竊』吧！」

柯志恩也不滿說，維基百科還對柯志恩拉黑，把她過去的問政表現和優良事蹟完全刪除。民進黨才剛學會複製貼上，來寫論文，現在又學會用「刪除鍵control ＋x」還是delete鍵來對付別人？長達20幾頁維基百科，還有高達229則的新聞佐證資料，都在一夕之間消失。

柯志恩痛批，從刪除別人的資料開始下手，請問居心何在？難道這就是民進黨高雄市選戰的格局嗎？！如此多網路蟑螂，凸顯的是誰的風格與手法呢？奉勸舉頭三尺有神明，人在做、天在看！