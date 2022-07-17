台中市31歲潘姓酒客，17日凌晨在南屯區大觀路上的夜店Super House喝醉酒後，竟在店內大聲咆哮，店家將潘男驅離到店外，但他仍持續滋擾附近民眾，警方出動快打部隊到場，無奈潘男的行為持續脫序，最後噴辣椒水才將他控制並帶回派出所，而在過程中，潘的林姓女友人也跌倒受傷。

這起事件發生在17日凌晨3時許，警方指出，事發時夜店內人潮多，潘姓男子疑因被推擠、心生不滿，仗著酒意在店內大聲咆哮，店家見他行為無法勸止，為避免事態擴大，便將潘男驅離到店外。

被趕到夜店外的潘男仍持續大聲叫囂，且完全不理會警方的制止，且行為持續脫序，為避免引發更大紛爭，警方以辣椒水制止，並對潘男實施管束，但在潘男吵鬧的過程中，他的林姓女友人（25歲）在推擠時不慎跌倒、臉部有輕微挫傷。

警方表示，針對這起酒後叫囂事件，第四分局立即啟動快打部隊到場壓制，彰顯警方打擊街頭暴力的決心。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障