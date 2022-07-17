陳曉主演的《好好說話》受歡迎。（LiTV、陳曉工作室提供）

陳曉家庭幸福、事業運也超旺。（LiTV、陳曉工作室提供）

陳曉主演的《夢華錄》大受歡迎，同時期播出的另一部時裝作品《好好說話》也同樣獲佳績，他日前接受LiTV專訪，暢聊在時裝劇《好好說話》演出談話性節目主持人點滴；被讚自己作品部部播出均屢創收視佳績與好口碑，陳曉除了謝謝製作團隊外，也謙虛表示：「一個角色能被看到已經不容易了！被粉絲喜愛可說是厚愛了，謝謝你們對我的支持喜愛，期待後面有更多、更好的作品帶給大家！」

陳曉在《好好說話》中飾演談話性主持人楊光，覺得當演員難還是當主持人難？陳曉說：「當演員是我的興趣愛好，是長久從事的職業，因此沒所謂的難，而是要最到最好的本分，《好好說話》裡，我是個過氣、遇到中年危機的主持人，這是我之前完全沒有嘗試演出過的角色類型，這點很吸引我參與，與其說我飾演主持人，我倒認為他更多時候，是在擔任調解員，楊光是個有閱歷，與我現實上有年齡差的男人，因此對我而言，要做更多瞭解才能貼近角色原貌，在通過劇組用心安排解說及拍攝過程中，我真實體驗與上真正調解員的課程，這種近距離互動，我逐漸明白這份工作的辛苦點滴，原來楊光是這麼的不容易！同時我也思考調解員這份職業的意義是什麼？這些都是非常好的成長。」

有別於職場情愛，《好好說話》也期待彰顯人與人之間「傾聽與圓融」的對話藝術；陳曉私下屬於多傾聽，還是屬於給建議的溝通務實者？「與其這兩種角度，我更重視是換位思考，多從不同角度去看對方需要，然後引導他設想問題點。」也因處事能進能退，讓陳曉事業與家庭經營得宜，與他工作的團隊不但給予肯定外，愛妻陳妍希也是對老公打出滿分好成績，粉絲盛讚兩人是除了鄧超與孫儷這對以外的另一對「神仙眷侶」，陳曉與「國民初戀」陳妍希從相識至結婚，育有寶貝兒子「小星星」，一家人幸福甜蜜！說到這位賢內助，陳曉肯定愛妻種種，「謝謝大家的關心，我們生活得很幸福，在工作上互相支持，生活中互相扶持，同時也希望你們工作順利、生活幸福，家庭和和美美！」

陳曉目前投入人氣作家路遙老師改編的作品《人生》拍攝，將與李沁合作的他，同時也預備為與陳建斌合作的懸疑劇《黯夜名探》進行定檔後宣傳準備，兩大演技男神攜手飆戲，讓粉絲紛紛大喊期待。