屏東恆春一艘遊艇，16日搭載2名船員、46名遊客，在後壁湖漁港外約0.5浬處失去動力海上漂流，恆春海巡隊獲報馳援，因海象不佳，以海巡艇拖帶進港，化解危機。

恆春海巡隊副隊長蕭懷文接受媒體聯訪指出，16日下午3時許，遊艇搭載2名船員、46名遊客共48人，從後壁湖漁港要前往南灣水域進行水域活動，不料途中引擎故障，雙俥螺旋槳皆失效，無法立即排除故障，在漁港外的0.5浬處，失去動力海上漂流，船長立即撥電話求救。

蕭懷文表示，恆春海巡隊PP-3550巡防艇馳往救援，現場評估浪高2公尺、5至6級陣風，海象不佳，考量距岸約200公尺，西南湧強勁，且遊艇船上遊客眾多不利接駁，若未立即處置恐有遭湧浪拍打擱淺，遂斷然以拖帶方式救援，人船均安。

國旅補助加溫下，各地景點出現觀光人潮。恆春海巡隊呼籲，各類船舶出港前應做好各項航前檢查，平時應加強機械維保，隨時注意海象變化防範意外發生。（編輯：陳仁華）1110717