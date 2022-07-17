台中市1名呂姓男子為已婚人夫 ，竟於110年11月時深夜前往紅粉知己林姓女子家中，發生性行為，事後，呂男還傳訊息和陳女表示：「你妹妹、沒味道欸、水也是」，陳女則回：「夠騷吧」等語，正宮發現後怒告老公和林女侵害配偶權，要求賠償100萬元，法官判呂男和林女賠償25萬元。

據判決書指出，林女與呂男2人為認識多年的好友，林女明知呂男為已婚之人竟於110年11月邀請呂男深夜前往前她的住處發生性行為，正宮發現後，認為老公和林女的行為已侵害她的配偶權，要求陳女和老公賠償精神撫慰金100萬元。

林女表示她知道呂男已婚之人，但她辯稱，她當天喝太醉，不記得有跟呂男發生性行為，且她認為正宮要求的100萬賠償金太高。

法官勘驗2人的聊天紀錄截圖發現，呂男於2人結束性行為後，傳訊息給林女說：「X你妹妹、沒味道欸、水也是」，林女回：「你爽嗎」、「必須的、夠騷吧」等，事後林女還傳語音訊息告訴呂男：「做完隔天，我們發生關係隔天我就很後悔了，我最怕的事你們兩個會離婚」，又正宮發現呂男和閨蜜上床後，呂男告訴對方：「我會下跪跟你道歉，但這是因為真的覺得對不起你」，認定林女和呂男確實有發生性行為。

台中地院法官認為，林女和呂男的行為已逾越正常交友分際，林女明知與呂男為已婚之人，還和對方發生性行為，互傳親密對話等，明顯破壞正宮婚姻共同生活圓滿安全幸福之權利，故要求呂男和林女賠償正宮25萬元。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障