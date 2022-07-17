2022年全國中等運動會復賽第2階段於7月15日至20日登場，今（17日）在田徑1500公尺、自由車登山車越野賽項目中，分別由壯圍國中陳潔安選手、羅東高工楊承祐選手（中）勇奪金牌。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2022年全國中等運動會復賽第2階段於7月15日至20日登場，今（17日）在田徑1500公尺、自由車登山車越野賽項目中，分別由壯圍國中陳潔安選手、羅東高工楊承祐選手（圖示）勇奪金牌。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

2022年全國中等運動會復賽第2階段於7月15日至20日登場，今（17日）在田徑1500公尺、自由車登山車越野賽項目中，分別由壯圍國中陳潔安選手、羅東高工楊承祐選手勇奪金牌；宜蘭縣政府教育處表示，目前統計已獲22面金牌、12面銀牌、7面銅牌，宜蘭選手們捷報頻傳，有望破去年全中運27面金牌的紀錄。

原訂4月16日在花蓮縣登場的2022年全國中等學校運動會，因疫情嚴峻而延賽，大會時隔76天後重啟賽事，於7月1日至27日復辦3個階段的賽程；目前進行中的為7月15日至20日的復賽第2階段，包含田徑、游泳、角力、自由車（公路賽、計時賽、登山車）及木球等5項賽事。

今（17日）在田徑項目蟬聯冠軍勇奪金牌的陳潔安表示，這二年來的心態成熟許多，不因低收家境與領養身世而埋怨，反而學會感恩；以郭婞淳為榜樣，希望在奧運賽場上為國家與社會盡一己之力，報答父母的養育之恩。

陳潔安說，感謝學校提供良好的訓練、贊助廠商提供個人裝備，及陪伴她三年的教練陳右宗，對她的堅持與相信，才有現在的潔安，將積極培養自己的能力，以面對未來更多的挑戰。

教育處長王泓翔表示，宜蘭縣自縣長林姿妙上任後，就非常重視體育發展，在硬體設施方面，積極興建冬山河水上訓練運動中心、豆腐岬帆船訓練基地，並改建宜蘭複合式多功能田徑場暨足球場、羅東武術暨體操館等。

王泓翔指出，在軟體方面，則致力在運動人才三級培育，包含排球、羽球、籃球、輕艇及西划等均已達成，讓宜蘭的體育成績表現在這幾年突飛猛進，未來縣府將持續挹注更多的體育資源，盼將最好的體育人才留在宜蘭發展，為宜蘭爭光。