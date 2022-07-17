進香團大亂鬥，警方移送13名穿綠衣的新店團員，其中沈姓男子持模擬槍對空鳴槍6次，遭警方查扣槍枝，並依照槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市中西區西羅殿16日2進香團大亂鬥，警方逮到開槍的沈姓男子，全案依照違反槍砲條例、聚眾鬥毆等多項罪嫌移送13人，全為新北市的新店團員，廟方強調不知來歷。該團部分成員行徑囂張，只因不想車停太遠，硬叫彰化進香團移車讓位。

台南市警方近期強力維持廟會秩序，不料進香團不屬廟會陣頭，為各縣市私人團體的參拜行程，成漏網之魚，因此出事。

台南市西羅殿16日2進香團因停車糾紛，穿綠衣的新店團與穿白衣的彰化團在廟前大亂鬥，有人趁亂對空鳴槍，引來警方到場帶回綠、白團員共64人，發現主要鬧事的是綠衣的新北市新店團員。

新店進香團為寶鐿建設公司請來的進香團，成員來自基隆、三重與台南各地，公司內部祀奉廣澤尊王，近日發動上百成員，捧著神明，分坐7台遊覽車南下，參拜台南、雲林等數家廣澤尊王廟。

新店團員16日一到西羅殿，當時正逢彰化團參香完畢，正要在廟前搭車離去，新店團員一下車就喝令驅趕，行徑囂張，廟方要求該團將車停到別處，卻遭團員回嗆「我們家神明沒在走這麼遠的」，硬要彰化團移車讓位，兩團隨即引發糾紛。

新店團有人數優勢，40歲沈姓男子趁亂中，從同行的27歲高姓友人背包內取出1把模擬槍，對空鳴槍6次示威，同團的30歲樓姓犯嫌持開山刀揮舞，導致警員陳泓均上前制止時，手腕受傷，滿手鮮血送醫，成員鬧事隨即搭上遊覽車離去，北上雲林欲繼續參香行程。

警方見新店團的7台遊覽車準備逃逸，緊急攔下其中3台遊覽車，連車帶人扣留59人釐清案情，未參與滋事團員打電話要參香團負責人陳姓男子出面伸援手，陳男17日晚間9時許，帶著沈男與高男投案，交出模擬槍與3發子彈，警方另在新市逮回揮刀傷警的樓男。

警方釐清案情，全案依照違反槍砲條例、聚眾鬥毆妨害秩序罪、恐嚇公眾罪、妨礙公務、毀損等罪嫌移送沈男在內的綠衣團員共13人。

西羅殿廟方表示，對方事先並未知會參香，不知該團來歷。針對寶鐿公司竟有成員攜帶槍枝南下參香惹事，警方將深入追查。