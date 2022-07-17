梨之鄉休閒農業區與「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」合作，今邀請國際生到東勢採梨。（參山處提供）

梨之鄉休閒農業區與「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」合作，今邀請國際生到東勢採梨。（參山處提供）

國際生所繪畫的梨袋具有異國風情。（參山處提供）

國際生所繪畫的梨袋具有異國風情。（參山處提供）

台中市東勢區農會所輔導的梨之鄉休閒農業區與「Friendship in Taiwan 國際學生遊台灣」合作，4月份邀請國際生彩繪梨袋認養梨樹。在梨子成熟時，17日帶領16名來自伊朗、巴基斯坦等10國國際學生，到東勢採梨子並導覽解說高接梨栽培過程，深入了解台灣農特產品。

參山國家風景區管理處協助中彰區域觀光聯盟推動農業休閒旅遊，由農委會水土保持局台中分局與台中市東勢農會輔導梨之鄉休閒農業區，邀請來自伊朗、巴基斯坦、智利、馬來西亞、越南、印尼、緬甸、柬埔寨、菲律賓、寮國等10國的16名國際學生到東勢採梨子。

東勢農會與梨之鄉休閒農業區「用梨樹跟世界做朋友」在今年4月份疫情嚴峻時，邀請國際生彩繪梨袋認養梨樹，畫出緬甸、越南、巴基斯坦、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、智利、法國等9個國家的彩繪風格。

在梨子成熟時，今特別邀請這群國際學生回到梨之鄉休閒農業區參加梨子豐收祭，看看他們彩繪的國際梨樹並體驗採果的樂趣，在導覽員的解說下，國際學生了解高接梨生長、嫁接、包裝步驟，並親手將豐碩的果實從梨樹上採下，品嚐著這甜美的滋味。

國際學生彩繪的梨袋有穿著傳統服飾的越南曼妙女子、泰國傳說中的神獸、充滿趣味的智利海底世界、巴基斯坦式的浪漫風情、馬來西亞的國花及傳統糕點、在緬甸過年潑水節開心玩著的情侶，特別是來自越南的學生說道「我用家鄉元素的梨袋為台灣的梨子遮風擋雨，就像Friendship in Taiwan為來自世界各地的我們建立了一個避風港。」經由梨袋的妝點梨樹不同以往的風格，展現出五彩繽紛，點綴出梨子園滿滿的異國風格。

東勢農會表示，梨之鄉休閒農業區與Friendship in Taiwan合作，希冀結合東勢旅遊遊資源及特色，行銷東勢農特產品與觀光景點，透過國際學生深度體驗，以自身的文化背景為基礎，讓消費者與在地業者「共創」產品故事，打造國際友善環境，將友善的觀光意象推波至海內外。

此外，將更進一步將東勢的農特產品精準行銷至外銷市場，在未來可以將甜美的滋味送到更多國際客手上；梨之鄉休閒農業區產地直送優質的水梨禮盒在18日正式開賣，相關訂購訊息請上「梨之鄉休閒農業區粉絲專頁」。