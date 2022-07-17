新北市永和警分局獲報，有「不明男子」假冒檢警告知民眾違反洗錢防制法，並出示假公文索取款項，警方調查發現嫌犯實為33歲郭姓女子，分別在6個縣市詐騙10多位民眾，不法獲利逾500萬元，追查後再抓出上游2名共犯，全案訊後依詐欺罪嫌送辦。

永和警分局秀朗派出所今年5月接獲75歲游姓民眾報案，表示有人致電誆稱他涉嫌洗錢防制法，需檢視名下存款，還有名身穿西裝、梳油頭的「不明男子」假扮檢警，當面向他出示假公文，並索取新台幣60萬元。

警方獲報後深入追查，發現嫌犯在永和面交後，就搭車南下新竹，經連夜至新竹調閱監視器後，確認嫌犯是33歲的郭姓女子，隨後報請新北地檢署指揮偵辦。

警方發現，郭女先前均穿著西裝，以中性打扮假冒檢察官，以相同手法在雙北、桃園、台中、南投、雲林詐騙10餘人，得手500多萬元。

待時機成熟，警方持拘票、搜索票將郭嫌拘提到案，後續再追出其上游共犯2名，訊後全案依詐欺罪移請新北地方檢察署偵辦，新北地院裁定羈押禁見。

永和警分局呼籲，檢警不會透過電話指示提示民眾交付現金，也不會用非正當法律程序通知民眾涉嫌刑案，若民眾接獲詐騙電話，應謹記防詐三口訣「一聽、二掛、三查證」，並撥打165反詐騙查證。