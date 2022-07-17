零負評女神林依晨再添一位小師妹，中美混血擁有亮眼外表的林奕嵐（Charlize Lamb）今年僅20歲，剛出道就累積大量廣告作品，去年參與《中元大餐》的演出與藍正龍、夏靖庭等演員同台飆戲，今年底將在開拍的新戲首度擔任女主角，更有美國的經紀公司聯繫希望她能夠赴美國參與試鏡，強大潛力被譽為近2年最強新人，星途看好。
林奕嵐在網路上受到大量關注，深邃的五官曾被同學形容神似許瑋甯、Angelababy，還有網友在說她像王祖賢，對此她感到非常驚訝，並表示王祖賢是她心目中的超級女神、不敢承受這樣的讚譽。
私底下的她卻有顆老靈魂，喜歡宅在家看老電影、聽80年代的歌曲，她特別喜歡《愛的激流》和《麻將》，表示每次看完都有不同的感受，因此立下想要成為演員的夢想，十足的反差萌人感到十分意外，她也把最欣賞的演員瑟夏羅南視為偶像，作為她演員這條路的學習目標。
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