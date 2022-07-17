嘉義縣政府社會局為減輕弱勢家庭照顧壓力，今年起推動「弱勢家庭到宅坐月子」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府社會局為減輕弱勢家庭照顧壓力，今年起推動「弱勢家庭到宅坐月子」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣幅員廣大，產後護理之家的供給量有限，加上費用支出，多數弱勢家庭仍仰賴親友提供孕後支持，新生兒及產婦多重照顧負擔下也形成家庭重擔，嘉義縣政府社會局為減輕弱勢家庭照顧壓力，今年起推動「弱勢家庭到宅坐月子」，只要的符合資格者，且經社工評估通過，就會媒合80小時免費坐月子服務。

社會局婦女福利及性別平等科長翁瑩蓁指出，今年申請到中央補助，首度推出 弱勢家庭到宅坐月子方案，除委託嘉義縣褓姆職業工會辦理，也開課培訓27位專業月嫂受訓，藉此提升她們服務特殊家庭技巧、到宅專業倫理等敏感度，目前服務已正式上路，還有月嫂最遠服務到阿里山。

媬姆職業工會秘書管國芬表示，跑一趟阿里山來回車程近4個小時，雖然提供阿里山近便性服務成本較高，但只要家庭有需求，一定會排除萬難媒合資源，給予產婦照顧及育兒支持。

翁瑩蓁說，弱勢家庭到宅坐月子服務，申請對象為實際居住嘉義縣者，且符合弱勢家庭資格之一，包括列冊低收入戶者、列冊中低收入戶者、符合特殊境遇家庭扶助核定資格者、領有弱勢兒童及少年生活扶助之家庭、領有弱勢家庭及少年緊急生活扶助之家庭、產婦或其配偶領有本縣身心障礙證明者等，經社工評估後才會媒合坐月子服務，每人最多80小時。