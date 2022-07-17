身為《木曜4超玩》班底的男星坤達，近年在綜藝領域表現亮眼，而他當初是以男子團體「Energy」成員身分出道，之後轉往戲劇、主持等領域發展，也都創下好成績，可說是人氣長紅，近來有網友好奇，為何坤達能一紅就是20年？許多人大讚他的處世態度值得眾人學習，是公認的零負評藝人。

男星坤達最近引發網友熱議，有人以「坤達敬業的態度真的值得學習」為題，在Dcard發文，討論坤達從男團成員到如今綜藝節目班底，算算也在演藝圈耕耘了20年，依然保持高人氣的原因，原po提到，當初是看偶像劇《終極三國》開始注意到坤達，之後坤達與柯佳嬿交往並修成正果，事業、愛情兩得意，平時看夫妻倆的相處模式，也很讓人羨慕，因此覺得坤達優點很多。

至於近年坤達的發展，從他成為《木曜4超玩》的班底，到他在主持方面展現長才，甚至外型都維持凍齡，臉帥又有結實好身材，根本看不出已經40歲，最近他則在選秀節目《原子少年》中擔任導師，唱跳實力仍是相當堅強，讓人驚豔。

原po認為，坤達是一個非常敬業的藝人，「除了持續維持身材，上節目給人的感覺也超棒」，這態度值得眾人學習，許多網友也很贊同他的想法，大讚「越老越帥的男人」、「已經變不老男神，而且真的是0負評，不誇張吧」、「敬業又不會擺架子」，還說他形象很好，跟柯佳嬿非常速配。