新北市長侯友宜17日出席新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會，現場設置祭祀物品，為因新冠疫情過世的孩童祈福。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜捻香替亡者祈福。（呂健豪攝）

為使亡者安息，新北市政府今（17）日上午在三重綜合體育館舉辦「2022新北市新冠病毒亡者超薦祈福法會」，替新北市在疫情當中1427位確診往生者超薦祈福，市長侯友宜也到場向家屬致意，並率市府團隊、議員及地方里長隨靈鷲山佛教基金會常存法師捻香祝禱、佛前大供及唱誦《爐香讚》，期藉同心念佛，將功德回向給確診亡者，為家屬帶來平安。

侯友宜表示，今天是觀世音菩薩得道日，新北市有1427位市民，在這一次疫情中往生，超過1400個家庭因家人染疫離世而破碎，心中的悲慟市府也感同身受，加上一些防疫規定，讓很多的家人措手不及，沒有辦法在人生的最後那一段路，好好地送走最心愛的人。

侯友宜說，照顧好每位市民，彌平生者傷痛，是作為市長最重要使命，當市民對面家人猝逝、無法好好送親人最後一段路，這些傷痛永留在家屬心中，所以希望透過這場法會，能讓家屬的新得到慰藉、往生者能夠安息，尤其面對還在疫情當中，我們還要努力往前走。

法會一早，由法師進行灑淨儀式，侯友宜與近200位與會人員為亡者默哀，佛供儀軌開始後，侯友宜跟隨常存法師至壇前上香、禮佛，並隨至消災壇為市民祈福，再至超薦壇向亡者上香祝禱，現場莊嚴哀戚。

民政局長柯慶忠表示，本次法會由市府與財團法人靈鷲山佛教基金會共同執行，在五大法師帶領下，恭誦《藥師經》及《藥師咒》108遍，以相應藥師佛十二大願，祈求諸佛讓生者離苦得樂；法會下午1時開放市民上香祭拜，因應疫情也同時於民政局粉專「新北民政保平安」提供全程直播，讓無法到場民眾線上共禱。

此外，下午2時舉行瑜伽焰口法會施設108桌齋食，施食亡者飽食，並藉由法師誦經加持，召請亡者前來聽聞佛法，使其前往極樂世界；供品物資市值近70萬元，法會結束後將捐予社會局實物銀行、三重區弱勢團體及社福團體，讓善心用之於社會。