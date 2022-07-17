美國總統拜登15日訪問沙烏地阿拉伯，留下與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）「碰拳」的歷史性爭議畫面。

美國總統拜登15日訪問沙烏地阿拉伯，並且與涉嫌下令殺害知名異議記者的沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）留下「碰拳」的歷史性爭議畫面，目的是希望和沙國達成增產石油的協議，不過路透社評論，拜登此趟中東行「空手」而回，甚至還被沙國潑冷水，包括推動增產石油、組成涵蓋以色列在內的中東安全聯盟等2大目標都失敗了。

路透社報導，周六拜登在沙國濱海城市吉達（Jeddah）舉行的阿拉伯峰會上承諾，「美國與你們所有人合作，投資建設這個地區的正向未來」，強調「美國哪裡也不去」。

不過報導評論，會後的峰會公報不僅內容「含糊」，在組成涵蓋以色列在內的中東安全聯盟以對抗伊朗威脅的目標上，美國還被最重要的阿拉伯盟友沙烏地阿拉伯「潑了一桶冷水」。

拜登出席阿拉伯峰會，強調美國不會離開中東地區。

路透社指出，對於與以色列沒有外交關係的阿拉伯國家而言，互相連接防空系統的計畫是很難說服他們的，他們也會猶豫是否要加入對抗伊朗的聯盟。沙國外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）表示，他並不清楚海灣國家與以色列防衛聯盟的任何討論，指出沙烏地阿拉伯並未參與相關磋商，他強調沙美峰會後，沙國決定開放領空與沙國與以色列建立外交關係並不相關，也不是進一步建立關係的預兆。

15日拜登的專機飛抵沙國後，他與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼留下「碰拳」的歷史性爭議畫面，他更透露，當面告訴穆罕默德．沙爾曼，他認為王儲應該為2018年《華盛頓郵報》專欄記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭殘忍殺害負責，對此，外交國務大臣朱貝爾（Adel al-Jubeir）表示，王儲穆罕默德回應拜登時警告，任何國家如果想在他國身上強加價值觀，將會適得其反，強調應該尊重不同國家的價值觀。

美國總統拜登訪問沙烏地阿拉伯，並且與沙國王儲穆罕默德．沙爾曼留下「碰拳」的歷史性爭議畫面。（圖／路透社、沙烏地王宮提供）

報導指出，在俄烏衝突引發的高油價時代及其他問題之際，拜登需要石油輸出國家組織（OPEC）巨頭沙烏地阿拉伯的協助，華府也希望抑制伊朗在中東地區的影響力及中國大陸的全球勢力。

路透社指出，拜登前往沙烏地阿拉伯，希望就增產石油達成協議，以壓低石油價格，他最終「空手」離開中東地區，不過冀望由沙烏地阿拉伯、俄羅斯等組成的石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+），能在8月3日的峰會上決定增產石油。石油價格飆漲導致美國通膨創下40年新高，進一步影響拜登的支持率。

「我期待看到未來幾個月會發生什麼事」，拜登說。