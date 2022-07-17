盧廣仲2022春季巡迴首場從台北站起跑。(添翼創越工作室提供)

盧廣仲2022春季巡迴首場從台北站起跑。(添翼創越工作室提供)

「創作鬼才」盧廣仲雖然今年金曲獎摃龜，未能奪下金曲歌王獎座，他也承認調適了一下心情，認為得獎一時，倒是很開心能跟一群摯愛音樂人完成一張至今最滿意的專輯：「大概有失落了45分鐘，但這就是人生，還是會繼續努力寫歌。」。但他不氣餒，開心宣布12月3日將在台北小巨蛋開唱，而且一天唱兩場，打造全新「勵志的早晨 勵志的夜晚」演唱會。

盧廣仲6度攻蛋，打算復刻首次攻蛋精神，從白天唱到夜晚，開拓自我靈魂極限。他表示：「12年前第一次站上台北小巨蛋，就是挑戰從早唱到晚，是很瘋狂的美好經驗， 今年決定再次挑戰自我，要把勵志精神發揮到極限！」消息一出就造成小隊員洗版討論、黃子佼、陶晶瑩、梁靜茹、曾之喬、徐佳瑩等藝人也紛紛獻上祝福。

而在籌備小巨蛋演唱會內容之際，盧廣仲沒有停下腳步，他日前啟動2022春季巡迴演唱會，從台北起跑，挑戰環島7場巡迴開唱，他重回一人演出編制，一個人帶著一把吉他，展現最真實純粹的音樂創作樣貌，「很久沒有一個人在舞台上唱歌，今晚想要帶大家一起回到最青春時期的盧廣仲」。

盧廣仲從2017年展開「春季巡迴」，每次挑戰不同主題，今年選擇個人獨自演出的編制，他笑說：「最近每天都練吉他超過7小時，感覺手上的繭都可以直接去炒糖炒栗子了。」

除了大展吉他功力，還加入各種聲音效果器，創造舞台聲音多變樣貌，「以前剛開始表演時，我都是自己一個人跟我的小吉他一起上陣，今年因為疫情延期到夏天的春季巡迴，很開心我們今天可以聚在一起，快樂把我推向了你，一起推向更好的地方。」

盧廣仲春季巡迴首場從台北站起跑，開場先帶來首張單曲〈淵明〉帶領全場小隊員重回青澀的學生歲月，接著帶來一連串專輯《勵志論》新作，包含〈雨時多雲偶陣晴〉、〈冒煙的燈泡〉、〈輕輕〉等，看到滿場小隊員熱情相挺，他感激地說：「雖然巡迴從春季延到了夏天，但今天能唱新專輯的歌給大家聽，還是覺得非常幸福。」演出日適逢盧廣仲生日隔天，公司驚喜準備生日蛋糕，台下小隊員也齊聲送上祝福。

他也演唱了為木曜跨界演唱會量身打造的〈相忘〉，以及日前與韓國獨立音樂人黑裙子The Black Skirts合作的〈Dream Like Me〉，他開心說到：「今年有很多意想不到的跨界合作，都成為我的學習養分，感謝他們讓我的創作長出新的模樣。」當晚他還帶來招牌合唱金曲〈魚仔〉、〈幾分之幾〉，再次掀起全場超過千人大合唱。