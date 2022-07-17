美國性感辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）在電影《控制》飾演班艾佛列克（Ben Affleck）的小三，姣好身材也讓她受封為「地表最辣小三」；近日外媒在拍攝她日常常生活時，卻發現她手上沒戴婚戒，使網友也紛紛猜測她是不是婚姻生變。

艾蜜莉瑞特考斯基在2018年和電影監製塞巴斯蒂安·貝爾-麥克格萊德(Sebastian Bear-McClard)結婚，當年塞巴斯蒂安在求婚時，因為沒有戒指，所以他用付款單上的迴紋針做了一枚戒指向艾蜜莉瑞特考斯基求婚，接著在去年3月誕下兒子Sylveste，儘管婚姻生活看似幸福浪漫，然而近期卻有媒體拍到艾蜜莉瑞特考斯基在路上竟沒有配戴結婚戒指，也讓人懷疑她正計劃要與丈夫離婚。

據外媒報導，男方似乎早已是偷吃慣犯，也多次被艾蜜莉瑞特考斯基給逮到，有知情人士爆料:「這是真的，他是連環偷吃慣犯，太噁心了，他簡直是禽獸。」

艾蜜莉瑞特考斯基的朋友宣稱艾蜜莉瑞特考斯基已經決定要與塞巴斯蒂安離婚，但目前在法院上，雙方沒有提交任何離婚文件，也並未對外做出任何回應。