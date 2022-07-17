西拉雅族各部落代表定期參與跨地議會，討論族內重要事務（段洪坤提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府將於2024年舉辦「台南400年」紀念活動，對於400年前即已生活在這塊土地的西拉雅族人，也展開考古調查，由台南市文化資產管理處與成功大學考古團隊及西拉雅族人、吉貝耍文史工作室段洪坤老師，合作啟動找尋400年前台灣與世界接觸源頭的計畫。

文資處指出，今年度針對西拉雅族蕭壠舊社展開考古調查，試圖找回400年前歷史軌跡，其中，「奔跑吧！卡西武旺」8月將辦理兩梯次工作坊，走訪西拉雅族於蕭壠與麻豆等傳統社域，踏尋族人口傳歷史文化地景，同時也結合考古行動，期能找到西拉雅族人400年前生活範圍與遺跡。

本次計畫也試圖復振西拉雅族年齡階級組織的訓練與運作，「奔跑吧！卡西武旺」工作坊特別規畫西拉雅族成年禮體驗，「卡西武旺」指的是西拉雅族語中未成年與未達適婚年齡的青年，也是此次工作坊主要招募對象。

文資處指出，此次考古行動邀請西拉雅族人參與，由考古學者和族人共同協作，未來這些發掘出土的文物，也能以族人視角，重構屬於西拉雅的文化內涵，說出自己的故事。其中，團隊依據歷史文獻與田野口訪，得知過去西拉雅族存在男子年齡階級制度，到了成年，男子需離開原本家屋住所，移地進行隔離訓練，成年禮後，脫離小孩身分進入社會所屬年齡階段，必須開始扮演協助主持傳統祭儀、部落內外事務、維持社會運作的重要角色。

「奔跑吧！卡西武旺」工作坊安排體驗隔離訓練，結合競跑傳統村社收集公廨印信，以訓練的方式，讓參與者熟悉西拉雅族的傳統社域範圍，並想像過去年齡階級成員保衛家園的情景，期待部落青年能持續讓這項傳統制度運作，發揮當代社會的價值與功能。

文資處提到，計畫執行過程也得知段洪坤老師號召族人重組西拉雅族「跨地議會」，透過議會召集多個部落族人代表，共同討論有關西拉雅族相關事務，若有外部單位希望與西拉雅族合作，亦可於議會提出，徵詢各個部落代表的建議，因此，本次工作坊內容也經過跨地議會討論，凝聚族人們聚集年輕人的共識，也藉此凝聚族群向心力。