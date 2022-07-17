新竹縣「新瓦屋板凳電影院」首部放映《魔法滿屋》，座無虛席。（羅浚濱攝）

新竹縣「新瓦屋板凳電影院」16日晚首部放映《魔法滿屋》，縣長楊文科與座無虛席的大小朋友，體驗仲夏夜晚看露天電影的情懷，23日將播放改編經典電玩遊戲的動作鉅片《秘境探險》，「新瓦屋超級抽抽樂」將壓牌軸登場。

楊文科表示，新瓦屋板凳電影院是暑期最適合闔家大小參與的親子活動，16日當晚看到不少人大手牽小手、阿公阿婆、情侶檔，雙雙對對一起看電影，會場的「異國市集趴」集結各國美食可品嘗，歡迎大家23日繼續到新瓦屋看電影」，參加抽抽樂！

文化局長李安妤指出，新瓦屋超級抽抽樂23日晚上8點50分將壓軸登場，民眾只要連續2週來現場看電影，並且填寫線上問卷，將抽出100位幸運得主。

100位幸運兒將獲能贈新瓦屋板凳電影院17週年獨家紀念文創品，分別是委託台中看守所客製的原木板凳和原木紀念蛋捲桌，也幫助收容人與社會接軌盡份心力。

同時，還有「帶板凳回娘家」感謝一路支持的忠實粉絲，推出限時照片徵集抽好禮活動，兩場活動自行攜帶歷年紀念板凳的早鳥鐵粉，再加碼回饋限量新瓦屋造型抱枕及專屬VIP座席。

「素人夢想家」邀請具有夢想、勇於展現自我的素人演出，「玩上玩下‧一起來聊」歡迎大手拉小手作伙來冒險，完成隱藏在保存區內的指定關卡，即可獲得活動限量消費券。

還有線上任務「客話大聲講」、「甜甜圈溜滑梯」及新瓦屋特色商家的「創藝大集合」，周邊並有在地的13好市集與藝起玩美術兒童市集，讓大小朋友從早嗨到晚。各項活動詳情可至新竹縣文化局FB粉絲專頁或官網查詢。