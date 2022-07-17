竹市關埔國小、光武國中與長春街相隔一條冷水坑溪，部分學童必須繞行才能跨溪上學，為減少居民繞道困擾，市府自籌1400萬元於冷水坑溪新建兩座無障礙人行陸橋，預計今年底可開放民眾通行。

關埔國小、光武國中部分居住在長春街的學童，上下學必須繞行至長春街45巷，才能跨越冷水坑溪，但長春街為路寬4至8公尺雙向車道，尖峰時段車流量較大，常見人車爭道。

代理市長陳章賢表示，為便利學童及居民通行，及長春街居民從事休憩活動，於長春公園南北側各新建1座人行陸橋，縮短居民繞道困擾，提供行人安全通行的空間，預計今年底開放通行。

市府工務處指出，冷水坑溪2座無障礙人行陸橋有3大優點，一是提供行人安全通行空間，保障步行安全，減少人車搶道，二是透過陸橋增設，打開公園南北側入口隱密問題，三是提升周邊生活圈休憩功能，提升冷水坑溪兩側居民生活品質。

工務處說明，新建北側橋位於長春街99巷，寬達6公尺以上，提供舒適寬敞的步行環境，更塑造視覺通透性與空間開放感，能欣賞長春公園內的樹林小徑、溪流，串聯散步路徑。

而南側橋則位於長春街45巷，改建既有步行空間，打造更寬敞、更舒適的人行陸橋，拆除階梯改為無障礙斜坡，使輪椅族、娃娃車更方便通行。

工務處指出，目前竹市人行道及通學步道已完成逾50公里，市府以冷水坑溪沿線步道為主軸，規畫生活圈步行系統，未來將陸續改善靜心湖周邊光復路一段525巷至長春公園、龍山東路、光武國中與關埔國小步行空間，活絡冷水坑溪兩側居民生活，讓竹科生活圈愈來愈友善。