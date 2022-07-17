中華隊16日在亞洲盃男籃的兩岸大戰落敗，在對手的身高與體能優勢下，中華隊林庭謙仍砍下全場最高30分。林庭謙的勇猛獲得大陸媒體稱讚：「林庭謙是CBA聯賽2020年的探花，過去兩個賽季都在CBA天津隊效力，經過兩年的成長，林庭謙已經蛻變成為了CBA非常出色的後衛。」

這篇在陸媒《新浪體育》的文章還提到：「林庭謙的高效表現給中國男籃製造了不小的麻煩。」「驚出中國男籃冷汗。」大陸球迷也留言稱讚：林庭謙大心臟、投籃準是他的特點。也有球迷指出中國隊調度失當，被林庭謙打爆了廣東隊的組合，也就是胡明軒與徐杰。胡徐兩人聯手拿下23分表現不差，但是林庭謙17投10中、外線8投3中，攻下30分、5助攻、2抄截，球員效率+29是全場最高。中國隊效率最佳的是+22的趙睿，他攻下15分、4籃板、6助攻、3抄截。

中國隊最後95比80獲勝，不過中華隊下半場一度追到3分差距，打完前3節已到極限，末節就難以再拉近差距。中華隊最後一球也是林庭謙在最後半分鐘投進（三分球），他打到終場前22秒才被換下。

事實上中華隊能打進今年亞洲盃會內賽也是多虧林庭謙，他去年8月在資格賽表現優異，包括最後20秒在對手包夾下射進關鍵中距離，擊退關島才取得門票。