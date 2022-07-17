鬼月就快來了，今年鬼門開的時間是7月29日（農曆7月初一），根據民俗說法，這天關在地府的鬼魂會回到陽間，接受陽世人的供奉祭拜，命理專家小孟老師特別提醒生肖屬虎、豬、狗和鼠的人要注意劫數，小心血光之災找上門。

今年鬼門開的時間為下周五（29日），但正確的時間點是下周四（28日）晚上11點起，而鬼門關的時間則8月26日（農曆7月30日 )，在整個農曆7月，有4個生肖的人要注意身體健康、意外傷害或交通事故。

▍生肖虎：交通事故，罰單。

屬虎的人有破財的跡象，在鬼月前後容易有交通罰單或罰款，因此出門在外務必要小心謹慎，建議在包包或是皮夾內放個紅包袋，藉此化煞。

▍生肖豬：忽冷忽熱，感冒，中風。

屬豬的人要留意病痛關，尤其是家中長輩或是小孩屬豬的話，更要留意他們的健康，容易感冒生病，盡量不要去公眾場所，尤其是密閉空間。建議在手上纏繞紅繩，能化煞解厄。

▍生肖狗：摔倒，洗澡不慎。

屬狗的人有倒楣關，鬼月前後容易在廚房與浴室踩空或滑倒，導致傷到筋骨，建議在床下放綠色色紙，有助於化解煞氣。

▍生肖鼠：撞到桌角，小傷不斷。

屬老鼠的人容易有血光之災，尤其是在切菜、移植花草時，會不小心被刺傷，導致小傷不斷；也要留意睡覺迷糊之中撞到桌角，並於睡前收好延長線，以免摔倒或絆倒。建議在家中像是房間枕頭櫃上方、客廳45度角，擺放3顆石頭，代表三陽開泰，能擋煞去除衰運。