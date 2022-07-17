詹子晴（左起）、呂文婉、曾國城、JR、巴鈺、葉欣眉、小鐘。（衛視中文台提供）

葉欣眉自2010年出道，就在《歡樂智多星》擔任關主、助理主持人一職，近日，她在衛視中文台《一袋女王》分享跟在胡瓜身邊學習的點點滴滴，她更透露過去曾被胡瓜單獨留在休息室的經驗，她笑說當時以為自己要被「潛規則」，內心頓時出現許多小劇場，但實際上胡瓜是想提點、鼓勵她，讓她相當感動。

葉欣眉說她在綜藝節目上看起來比較瘋，但其實私底下是個很守規矩、很低調的人，像她在《歡樂智多星》12年，是到第7年時才固定站在胡瓜身旁擔任助理主持人，前6年她只是節目中一個單元的關主，為了把握短短的5分鐘錄影時間，她都會在鏡頭前賣力表演，但一結束錄影就是跟胡瓜道聲感謝後離開，跟胡瓜幾乎零互動。

時間一久，葉欣眉發現自己的演藝生涯無法有所突破，於是開始想方法要改變自己，她決定敞開心胸跟別人多點互動，於是就在錄影結束後留在攝影棚，跟胡瓜及其他藝人討論題目挑戰賽，沒有別上麥克風的她在場邊跟胡瓜給提示、互動，時間一久胡瓜便拉她進棚一起討論，之後也因此成為助理主持人，第9年時她還跟胡瓜一起掛名主持人入圍金鐘獎，超勵志故事讓曾國城當場就給了她兩個大拇指。

葉欣眉笑說雖然知道跟人互動很重要，但因為總把胡瓜當作大哥，所以一直都對他相當客氣、不敢冒犯，沒想到有次胡瓜竟把葉欣眉叫進休息室，還要工作人員全部出去，葉欣眉當時心裡一陣擔憂，「該不會演藝圈的潛規則要來了」，腦海中還瘋狂上演多個不失禮又可以躲開的小劇場；結果，胡瓜說知道她是個愛面子的人，但是如果有遇到問題還是可以盡量提問，還說有朋友看了她的表演覺得她很不錯，所以要葉欣眉不要那麼拘謹，最後也解釋會支開所有人就是會怕她感到不好意思，正當葉欣眉覺得胡瓜好貼心時，胡瓜又接著說：「好了，妳可以出去了」，讓內心小劇場還沒演完的葉欣眉好傻眼，不過也因為胡瓜這一席話，讓葉欣眉在錄影之外也開始跟所有人開玩笑，不再那麼拘束。本集將7月18日(一)晚上10點衛視中文台播出。