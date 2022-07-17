縣府交旅處舉辦新竹縣輕軌地方說明會，與會民代和民眾提出的寶貴意見，將納入專業評估，整合進期末報告。（羅浚濱攝）

新竹縣積極推動公共運輸輕軌，將連結縣內各生活圈，交旅處日前舉辦2場輕軌地方說明會，首次介紹以13鄉鎮市為需求規畫的整體路網，對與會民代和民眾提出的寶貴意見，將納入專業評估，整合進期末報告，整體路網案預計年底前提送交通部申請審議。

交旅處游志祥指出，現階段整體輕軌路網是以重大計畫發展、交通瓶頸紓解、轉運功能整合與永續經營等面向做初步評估，基本上以高鐵新竹站為中心規畫5大潛力路廊，結合台鐵縱貫線、內灣支線及新竹市輕軌站等轉乘節點，串連新竹縣13鄉鎮市生活圈。

規畫的顧問公司介紹5大潛力路廊為，「高鐵新竹站-竹北新竹市區」（藍線）、「芎林-高鐵新竹站-竹科」（淺藍線）、「湖口-新竹工業區-竹北-高鐵新竹站」（紫線）、「西竹北-新竹市區」（黃線）及「竹東-竹科高鐵新竹站」（棕線）。

規畫說明會時，民眾提出其他具運量潛力的路廊，請規畫顧問公司再強化分析，並提及有關行經站點、行經路線、工程可行性與困難、軌道系統選擇及土地開發徵收等問題。

游志祥說，目前規畫著重在有潛力路廊、分期發展計畫、預留相關轉乘站點及界面的整合等，民代和民眾提出的建議顯示對引進更可靠、準點的大眾運輸充滿期待，會在後續各路線個案可行性研究中分析，待專業評估後納入期末報告。

游志祥並說，與會民眾對新竹縣建置輕軌系統有很高共識，因輕軌建設經費高，須先規畫先導公車並充實公車路網，以培養運量才能永續經營，該處規畫「藍線」先導公車，近日將完成客運公司評選，預計年底前開闢新公車路線。

交旅處同時說明，輕軌「藍線」由新竹市政府「新竹環線輕軌計畫」納為最優先路網，縣府也獲交通部補助經費辦理藍線可行性研究，等中央完成整體路網審議後，會再就新竹藍線可行性評估續報中央審議。