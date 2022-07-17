資深媒體人黃揚明日前揭發民進黨桃園市長參選人林智堅臉書粉專共有29位小編，新竹市府則發新聞稿稱團隊「是林智堅2012年擔任市議員以來所累計的團隊」，對此黃揚明昨（16日）再度發文，除痛批內容「簡直荒謬」，更狠酸新竹市府寫這樣的新聞稿「都不會害羞嗎？」

黃揚明日前爆料，林智堅8日請辭新竹市長後，在其臉書粉專上仍有與新竹市政府得標廠商合作管理的相關資訊，這讓他質疑「是否目前仍在使用新竹市長的小編團隊為您宣傳競選活動？這形同是使用人民納稅的公帑為自己輔選」，引發討論。

黃揚明昨在臉書以「恭喜林智堅粉專小編團隊瘦身有成」為題，指出自己上週六（9日）揭發林智堅擁有「世界級」粉專團隊、共有29人（28人在台灣、1人在馬來西亞），且與「funP

inc.（英屬維京群島商雲沛創新股份有限公司）」、「Wavenet Technology.,Limited （TW）潮網科技股份有限公司」2間公司合作後，當天稍晚2間公司的管理權限已被移除，管理粉專權限的人數也減少1人，剩下28人。

黃揚明痛批，新竹市政府發的新聞稿內容「簡直荒謬」。他質疑，該新聞稿稱這些團隊是2012年林智堅擔任議員以來累計的，但「如果累計的管理者帳號相關權限都不移除，你可想見這個團隊有多麼『沒有紀律』」更痛批，這怎麼可能發生在一個「五星級市長」團隊？而新竹市府寫這樣的新聞稿「都不會害羞嗎？」