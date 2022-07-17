位於台北市萬華區的龍山寺秉持「慈悲大愛、聞聲救苦」之理念，今（17）日上午捐贈新北市消防局10套電動破門器，這批器具將能立即投入使用，縮短救援時間。自2015年捐贈防寒衣至今，龍山寺歷年來捐贈新北消防局各式器材的金額已經累積約3630萬。

新北消防局說，龍山寺在董事長黃書瑋和各董監事的全力支持下，今年捐贈10套電動破門器組，儀式今早上10時30分於龍山寺前方廣場舉行，由新北消防局副局長陳崇岳代表接受捐贈，並回贈感謝狀。

消防局局長黃德清表示，非常感謝艋舺龍山寺法音普施與造福桑梓的精神，藉社會各界的支持，能提升消防救災裝備效能，縮短救援所需時間，降低市民財產損失，保障民眾生命安全。

新北消防局指出，2015年南港復興空難救援行動結束後，龍山寺有感救援人員忍受低溫嚴寒救援，捐贈半乾式防寒衣115套，後續更陸續於2017年捐贈100套空氣呼吸器及20套潛水裝備、2018年捐贈消防衣、帽、鞋150套與70支潛水用氣瓶、2019年捐贈10套電動及油壓破壞器材組、2020年捐贈5套電動破壞器材組、2021年捐贈5套電動破門器，包含今年10套電動破門器，累計金額約新台幣3630萬。