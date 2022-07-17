據中新網報導，7月15日20時至16日8時，大陸四川省綿陽市北川縣西部出現強降雨天氣。7月16日，受上游青片鄉及白什鄉強降雨影響，青片河及七星溝洪峰在白什鄉場鎮交匯疊加，水位暴漲，洪水夾雜漂浮物及泥土、砂石淤塞抬高河床，沖出河道，沖進場鎮，臨街房屋被淹，部分房屋被沖毀，交通、電力、通訊中斷。截至17日7時，洪災造成6人死亡、12人失聯，災情損失正在核查統計中。

災情發生後，當地省委省政府立即對人員搜救、嚴防次生災害等做出安排部署；市縣兩級第一時間啟動防汛應急Ⅱ級回應，主要負責同志趕赴現場統籌調度處置，組織公安、水利、交通、衛健、消防、通信及民兵等救援力量400餘人，調集專業救援車、挖掘機、裝載機等搶險機械48輛，緊急展開人員排查、現場搜救、轉移安置、道路搶修、通訊保障等工作。截至7月16日20時，累計轉移安置群眾1323人，其中白什鄉480名受災群眾全部得到妥善安置。