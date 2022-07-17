推動第三天然氣接收站時即引發外界多項質疑，第四接收站也難逃此命運，近期為保護珊瑚生態，中油修正推出四接東移案，不料基隆船務代理業者抨擊，此舉恐令基隆港因塞港而「滅港」！但台電今表示，只要管理得當就沒問題。

對基隆航運界人士憂心協和接收站填地東移，對基隆港安全造成隱憂，台電表示，經向專家請教，只要管理得當，港口的安全及接收站的運作，並不會有問題。以台中接收站在港內，台中港作為國際商港更繁忙，但透過管理手段讓LNG船在清晨入港，如今已一千多艘LNG船入港，不但沒有「塞港」且安全無虞，可知四接沒有占用基隆港航道的問題。

有關船舶操行安全部分，台電表示，操船模擬顯示LNG船基隆港進港及出港共需時約1小時。除LNG船外，對基隆港關心的船型，已執行貨櫃船、散裝船及客輪3種船型之操船模擬，目前已完成170航次，結果顯示三種船型均可安全操航進出基隆港，確認皆不影響安全。

針對航行安全，交通部港務局及台灣港務公司皆有提出書面意見。對其所關切議題，台電也清楚答覆，將依據港務單位所提之程序，依據第3方驗證結果，提出優化解決方案。