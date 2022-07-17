熱愛花蓮鄉下環境的林奐慶2014年移居光復鄉後，便開啟務農之路，以大豆為主要作物，並與花生、紅豆等雜糧及水稻進行輪作，不僅推動有機雜糧生產機械化，逐步構建有機大豆機械化的耕作，以代耕租借等方式協助農友耕作，榮獲第6屆百大青農殊榮。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

從小就和海洋有很深厚連結的黃紋綺，國立中山大學海洋環境與工程系畢業後即移居花蓮創業，在七星潭一帶成立「洄遊吧FISH BAR」，將所學、生活經驗及傳統漁業結合，透過日常生活中最接近海洋的媒介「魚」來串連人和海洋的關係，傳遞珍惜與保育海洋資源的重要性。（黃紋綺提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣今年一次有3名青農入選第6屆百大青農，分別是結合傳統漁業進行創生的黃紋綺、為孩子返鄉投入有機農業的前竹科工程師黃怡瑄，以及構建有機大豆機械化耕作的林奐慶，縣府祝賀3人之餘，更期許他們能成其他返鄉從農青年的一盞明燈，持續帶領大家穩健成長。

在台北出生長大的黃紋綺，因外公在花蓮七星潭經營定置漁場，因此從小就和海洋有很深厚的連結，從國立中山大學海洋環境與工程系畢業後即移居花蓮創業，在七星潭一帶成立「洄遊吧FISH BAR」，不僅將所學與生活經驗結合，還與傳統漁業合作再創生，提供新式食用野生漁獲的服務，透過日常生活中最接近海洋的媒介「魚」來串連人和海洋的關係，傳遞珍惜與保育海洋資源的重要性。

原是新竹科學園區的工程師的青農黃怡瑄，10多年前為了孩子，和丈夫回到花蓮赤科山務農，由於當時見到許多農民多使用慣行農法，不僅農藥、化肥汙染環境，吃下肚恐危害身體，進而投入有機農業，以金針、咖啡為主要作物。

黃怡瑄生產的金針加工品，不僅利用傳統的柴燒窯製造，且過程也沒有加入二氧化硫熏蒸，同時還辦理產銷履歷驗證，大獲消費者好評，且近3年她更突破原有農業製成，與企業聯名開發推出獨特產品，如金針啤酒、有機香草咖啡系列等，其中，咖啡在2020年及2021年相繼榮獲「花蓮縣咖啡評鑑」銅牌與有機組特等獎的肯定。

林奐慶因為喜歡鄉下樸實的環境，2014年移居花蓮光復鄉後，為了生活便開啟務農之路，以大豆為主要作物，並與花生、紅豆等雜糧及水稻進行輪作，迄今承租約11公頃農地，皆為有機驗證。

林奐慶2018年為推動有機雜糧生產機械化購買雜糧收穫機，成花蓮地區首位大豆專業採收，年採收80至100公頃，並逐步構建有機大豆機械化的耕作，以代耕租借等方式協助農友耕作，秉持「分享才有意義」理念，持續與農友分享自己的種植技術與經驗。

林奐慶、黃怡瑄及黃紋綺等3人獲選第6屆百大青農個人組的消息傳回花蓮後，縣長徐榛蔚已於第一時間祝賀他們，並希望藉由農業政策的引導，讓返鄉從農的青年經營穩健成長，持續擴大規模、朝創新加值發展，成農業生產的典範與標竿。

農業處長陳淑雯則說，農委會將提供獲選的3人經營輔導與技術指導、享有國有耕地承租第2順位、青年從農創業貸款5年500萬元免利息等獎勵，盼透過各項輔導措施，讓他們的農業經營更加穩健，創造更高的附加價值，成其他青農們的學習典範。