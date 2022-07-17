演員彤彤戲裡中邪，戲外也疑似撞鬼。（采昌、馬棋朵提供）

彤彤（右）、宥凱上直播節目宣傳《民雄鬼屋》。（采昌、馬棋朵提供）

鬼屋電影《民雄鬼屋》由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭、宥凱等人主演，電影前日剛確定分級為「輔15」，剛滿15歲的影壇新星彤彤得知能夠進戲院看自己的入魔演出，現實中怕鬼的她坦言心情又驚又喜，她也相當期待邀請同學好友一同壯膽看片！

另外，彤彤和宥凱日前特地上直播宣傳，1小時達到30多萬人次瀏覽，彤彤透露自己在演出期間親眼見鬼，晚上睡覺時無意間翻身，親眼看見床頭櫃旁有個血淋淋的小嬰兒趴在床邊大哭尖叫，讓她徹底嚇傻，隔日提起這件事，大家都提醒她只是夢境，但是她還是趕緊找道長協助「收驚」。向來百無禁忌的「直播小霸王」宥凱也在拍攝期間感到頭暈目眩，主持人阿達立刻說：「拍攝期間遇到怪事，想必能夠票房長紅！」

電影《民雄鬼屋》行銷火力全開，除了推出實境體驗展，配合即將到來的鬼月，還與全家便利商店合作推出聯名周邊小物，位於西門町的便利商店店面更直接包店變身為「民雄鬼屋」，走進店裡就彷彿和女主角楊謹華一同穿梭進入民雄鬼屋，還能看到沛小嵐、彤彤和劉韋辰等其他主演的身影出現在各個角落，加上天花板上掛滿詭異燈籠吊飾，民眾到現場即能體驗電影中的驚悚氛圍，也能夠盡情購買相關商品。電影7月29日上映。