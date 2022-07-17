苗栗一名罹患癌症的林姓小妹，之前北上到台大醫院治療時，同病房的病友曾分享永康街的雞蛋糕給她，近日林小妹再度北上到台大醫院住院，爸爸為了滿足女兒，特別從台大醫院跑步到永康街買雞蛋糕，令老闆十分感動，隔日又親自送2份雞蛋糕到醫院，貼文讓近8千名網友看得淚眼汪汪。

原PO日前於臉書社團《爆怨公社》分享一段LINE對話，一名來自苗栗的林爸爸多次帶著罹患癌症的女兒到台大醫院兒童醫院治療，前次住院時，同病房的病友曾請林小妹吃永康街的雞蛋糕，令她懷念不已，因此這次再上來台北時，指定要吃永康街的雞蛋糕，林爸爸為了滿足女兒的願望，特定跑到永康街買雞蛋糕。

原PO表示，林爸爸對台北的路不熟，沒有悠遊卡，不會坐捷運，也捨不得花錢搭計程車，只好從台大醫院一路跑步到永康街，花了半個多小時，途中因不熟悉路還一度迷路，打了多通電話給雞蛋糕老闆確認地點，好不容易抵達後，買了一份雞蛋糕就急著走，表示「要趕回醫院讓女兒吃熱的」。

雞蛋糕老闆聽了十分心疼，隔日打電話給林爸爸，表示要再送2份雞蛋糕給他的女兒，並說之後還有機會，會送更好吃的雞蛋糕，令林爸爸忍不住哽咽，「我只希望女兒能趕快好起來」。原PO說，自己看完這段Line對話後，眼睛都濕了，希望藉由分享，能讓社會更有溫度。

貼文曝光後，近8千名網友也淚崩，「我的眼睛也濕了，真的好感動」、「這篇文有洋蔥，好感人」、「懂林爸爸的焦急，但從台大一路跑到永康街，真的太遠了」、「希望妹妹趕快好起來」、「父母真的很偉大」、「台大到永康街，這麼熱的天氣下，辛苦爸爸，也謝謝老闆，希望小妹妹趕快康復」。